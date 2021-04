La salmantina Meriey, de las verbenas a lanzar sus propios temas en Spotify

María Ángeles Domínguez Cornejo, conocida como Meriey, comenzó en la música a través de las verbenas en los pueblos. Sigue recordando con cariño a sus compañeros, pero quiere dar un nuevo paso y apuesta por sus propias creaciones después de haber estado en Inglaterra cantando en la calle con buena acogida.

–¿Cómo le vino la afición por el mundo de la música?

–Me gusta ponerme delante del público. Me gusta esa parte de estar en contacto con la gente. Siempre me ha gustado cantar de pequeña. Iba a clases de solfeo y piano en Béjar. Aprendí cosas que me han quedado de base porque lo que aprendes de pequeño te queda ahí. Aprendí solfeo, que de pequeña me parecía un rollo porque no entendía nada, pero después de tantos años, aunque también toco la guitarra, el piano y el ukelele, cuando me dan una partitura sé interpretarla. Eso queda ahí.