La Ruta Napoleónica de Salamanca que financiará la Junta

En este sentido, Ángel González ha expresado el compromiso de la Junta a financiar el 100% del proyecto a través de los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sostenibilidad, sin que los ayuntamientos tengan que pagar un 30%, como se había planteado inicialmente.

Después de dos meses en el puesto de director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González confía, ha asegurado durante su intervención, en aportar su experiencia para sumar una nueva perspectiva del turismo en la Región. La historia napoleónica de Castilla y León es su particular propuesta, y en ella incluye la utilización de las nuevas tecnologías de la información, rutas apoyadas con aplicaciones móviles, y sobre todo, un turismo experiencial. Ha relatado ejemplos como la ruta de la Carrera del Inglés, que sigue los pasos del general Jhon Moore, y ha mencionado la huella napoleónica en otras ciudades de Castilla y León. “Que esto no sea solamente una semana, sino toda una ruta, un plan con destinos turísticos”, ha señalado. “Hay que presentar el proyecto en el momento oportuno, en el marco de un Plan de Sostenibilidad, no para arreglar baldosas, sino para un proyecto sólido como este”.