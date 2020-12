La ruta de Salamanca en la que los ciegos pueden ver

Los guías que les acompañan no se limitan a enseñarles y facilitarles el camino, sino que además les describen el paisaje y les explican los puntos por los que van pasando, en definitiva, les prestan durante el recorrido la visión que a ellos les falta.

“Naturaleza escondida” es el nombre de esta actividad que se ha materializado en una ruta no demasiado difícil, aunque sí lo suficiente para emprender la marcha tras varios meses de parón por la pandemia y aunque todos reconocen que todavía tienen que recuperar la forma, ya quieren algo más de dificultad: “Una subidita más pronunciada o algo, este camino es llanito, tenemos ganas ya de algo más de exigencia”.

“Para que la gente pueda ponerse en mi lugar yo siempre digo que veo como si fuese Canal Plus codificado, veo luces y bultos. Mi ceguera es adquirida, yo antes trabajaba como funcionario de prisiones”, explica Rafael. Su compañero Antonio tampoco es invidente de nacimiento: “Yo tuve un accidente de tráfico con 33 años, perdí un ojo y el otro se quedó destrozado”. Un ejemplo claro de que nadie está libre de pasar por este trance, algo que ambos senderistas intentan remarcar: “Nadie puede saber qué le va a pasar el día de mañana y aunque las nuevas tecnologías e instituciones como la ONCE te lo facilitan todo, a veces la que no está de nuestro lado es la sociedad porque tiene miedo a lo difernte”.

Aunque llevan haciendo senderismo con relativa frecuencia desde el año 2001, no es la única actividad con la que ocupan sus ratos de ocio ya que los avances tecnológicos les dan múltiples posibilidades: “Además de rutas y tertulias, hacemos gimnasia, piscina, ajedrez , tenemos un club de lectura y hacemos muchas cosas especialmente adaptadas para nosotros como películas y audiolibros”. De hecho, una pequeña muestra de cómo manejan su teléfono —a través de la voz y de gestos táctiles— confirma que las nuevas tecnologías son sin duda sus aliadas.

Además de estas ayudas diarias, Rafael tiene claro quién es importante en su vida diaria: “Tenemos que dar las gracias a los voluntarios que nos ayudan, a los que nos ayudarán y a los que nos han ayudado, y además hay que tener claro que no es lo mismo ser ciego en España que en un país subdesarrollado”. También la actitud es una de las tablas de salvación de las personas invidentes: “Sufrimos nuestra deficiencia con buena actitud, claro que estamos limitados pero la actitud te lo facilita todo”.

Rafael —al igual que muchos de sus compañeros— tenía una perrita guía que le ayudaba en su vida cotidiana y tras su muerte, está a la espera de que le llegue un nuevo compañero de vida: “Ahora mismo no tengo demasiada prisa porque tener un perro joven y enérgico cuando llevas la mascarilla con la que casi no se puede ni respirar, aunque reconozco que me gustan los perros dinámicos”. Dinámicos como él y todos sus compañeros que demostraron una vez más que las limitaciones están en la mente de cada uno.