La residencia de Peñaranda suma ya cinco fallecidos por coronavirus

El brote de COVID-19 de la residencia de mayores San Pedro Advíncula de Peñaranda sigue cobrándose vidas. Ya son cinco los residentes los que han fallecido desde el domingo, dos de ellos en las últimas horas.

Este lunes ya habían muerto otras dos personas, un varón de 86 años y otro de 90, ambos con patologías previas y que al parecer también habían dado positivo en las pruebas PCR realizadas a la totalidad de los residentes. La confirmación llegó a primera hora de la tarde de este lunes con las esquelas que la funeraria coloca en diversos puntos del municipio, como viene siendo habitual.

Estas cuatro muertes se suman a la que se produjo el domingo con otra residente de 97 años.

A pesar de que la residencia informa en todo momento del estado de cada residente, los familiares reconocen en muchos casos que viven con especial angustia toda esta situación y que, además, llevan ya más de un mes sin poder ver a sus mayores ya que se cancelaron las visitas precisamente como medida de prevención cuando aumentaron los contagios en la zona básica de salud de Peñaranda.

“Cuando han dicho esta mañana que han muerto dos me he sobresaltado porque tengo allí a mi marido y siempre te pones en lo peor, incluso gente en la calle me ha llegado a decir que era uno de los fallecidos aunque finalmente no ha sido así”, explicaba una mujer precisamente mientras leía las esquelas.

Desde el círculo cercano a uno de los dos varones que murieron este lunes se comentó, también, que “apenas unas horas antes había estado hablando con su hermana y nada hacía prever que hubiera un desenlace de este tipo”, comentaban.

Ya en la tarde de este lunes desde el Ayuntamiento confirmaron que una empresa privada se iba a encargar de desinfectar la residencia como medida para frenar el virus y lograr eliminarlo y un vehículo rotulado de un negocio de estas características estuvo aparcado frente a la puerta principal del centro asistencial.