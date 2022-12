La reorganización del tráfico de Guijuelo tras la mejora de las calles

El final de las obras de rehabilitación de la calle Alfonso XIII en su tramo final ha permitido al Ayuntamiento de Guijuelo reorganizar el tráfico en la zona con el objetivo de descongestionar una vía de notable tránsito tanto de vehículos como de peatones.

Los trabajos en Alfonso XIII han consistido en la reposición de redes, en la mejora del pavimento con una nueva capa de asfalto y en la mejora de las aceras. En el caso de la acera izquierda (en dirección a la carretera de Cespedosa) se ha ensanchado también en algunos tramos, dado que por esa acera pasan numerosos carritos de niños o personas mayores. La principal intervención ha sido, no obstante, la de establecer ese tramo de calle de único sentido de modo que los vehículos podrán sólo circular hacia la carretera de Cespedosa desde la intersección con la calle de Chinarral (es decir, ya no se podrá circular desde la carretera de Cespedosa hacia la calle Chinarral por Alfonso XIII). Por tanto, esta importante vía queda de único sentido en todo su recorrido desde la zona de la Plaza Mayor a la SA-104. Estos cambios, que se suman a los que ya se venían realizando en zonas como en el entorno de la biblioteca municipal o la plaza de Castilla y León, no ha supuesto la eliminación de plazas de estacionamiento, que se han repintado de nuevo tras la aplicación del asfalto.

Los trabajos de mejora urbana continúan en Guijuelo y está previsto que la próxima semana se lleven a cabo nuevos asfaltados en las calle Praos, Martín Gaite y Chinarral. En los últimos días, además de la esperada reapertura de la calle, se ha trabajado en el entorno del centro cultural de la localidad. Estas circunstancias implican, según señala el Ayuntamiento de Guijuelo, que seguirán produciéndose cortes de calles por lo que se pide precaución en caso de que haya que circular por la zona. El Ayuntamiento ha llevado a cabo una ambiciosa intervención en la mejora de calles a lo largo de este otoño, llegando a cerca de una veintena de vías que incluyen también actuaciones en las pedanías.

De forma paralela, la Junta de Castilla y León está trabajando en la mejora de algunos de los puntos más deteriorados de la carretera de Guijuelo entre el casco urbano de la villa y el pantano de Santa Teresa.