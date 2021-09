La rebelión de los niños de Villavieja: no irán al colegio hasta que la Junta acceda a sus peticiones

Tercer día lectivo en el curso escolar 2021/2022 y las aulas del Colegio Rural Agrupado “Río Yeltes”, de Villavieja de Yeltes, volvieron a estar este martes vacías en la tercera jornada de protesta de los padres ante la negativa de la Junta de Castilla y León de mantener la misma dotación de profesorado del pasado año.

“No vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir lo que consideramos justo para nuestros hijos, que tengan las mismas oportunidades de formación que los alumnos de los centros urbanos”, afirmó este lunes la portavoz de la asociación de Madres y Padres, Ampa, del colegio, Ana Mateos. Este martes las protestan han contado con el respaldo del alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez.

Desde el pasado mes de agosto, los padres con alumnos matriculados en el CRA “Río Yeltes” han venido denunciando el recorte sufrido, respecto a los años anteriores, en el número de unidades y de docentes, consiguiendo en un primer momento que se mantuvieran abiertas las tres clases preexistentes, “aunque se ha reducido la dotación de maestros, pasando de cuatro a jornada completa a los actuales tres a jornada completa y uno más a media jornada”, señalan desde el Ampa.

A pesar de mantenerse un curso más para los 24 alumnos escolarizados en el centro rural de Villavieja de Yeltes las tres unidades educativas, los padres realizaron el pasado viernes, día 10, primer día del curso, una concentración de protesta que incluyó la decisión de que los niños no asistirán a las clases hasta que la Consejería de Educación reconsidere su postura y fije de nuevo los cuatro maestros.

“No nos preocupa cuántos días puedan estar los niños sin ir a clase de una manera puntual, porque nos hemos informado previamente, y esto no es absentismo, ya que es algo temporal y no continuado a lo largo de los meses, por lo que los pequeños seguirán sin entrar en el colegio porque su ausencia no es absentismo, es reivindicación”, aseguró Ana Mateos, que ya ha participado en varias reuniones con los inspectores educativos.