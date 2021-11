La rajada de la exalcaldesa de Béjar en la despedida del pleno

La exalcaldesa de Béjar, María Elena Martín, ha cargado con dureza contra el PP y contra Tú Aportas (TAB) en su despedida del pleno celebrado esta tarde de lunes en el Consistorio. Ha sido el marco elegido para materializar su dimisión después del caso del desalojo de una fiesta en la calle Mansilla y, también, para que el teniente de alcalde, José Luis Rodríguez, asumiera la Alcaldía en funciones.

María Elena Martín ha dirigido duras palabras para TAB y para PP en su discurso de despedida a cuyos concejales ha afirmado no tener “nada que agradecerles”. Ha negado que sea el PSOE y sí Tú Aportas quién está poniendo la Alcaldía en manos del PP y a a sus dos ediles de ser “un palo en las ruedas” tras “el regalo envenenado de la investidura” y que “se saben muertos” como partido político. Además, la exalcadesa ha asegurado que el Ayuntamiento se ha gastado 12.000 euros en un estudio para la peatonalización “que no concluye en nada” y ha asegurado dirigiéndose a Javier Garrido que “cuando vecinos y comercios se han echado encima, lo han dejado encima de la mesa de la alcaldesa”.

En cuanto al PP, María Elena Martín ha sido más dura al afirmar que “siento un asco visceral y tremendo hacia el PP” por “haber tenido la bajeza de ir a poner una denuncia al juzgado” y ha corregido a Riñones afirmando que “ustedes no van a asumir el gobierno por responsabilidad, será por obligación”. También ha asegurado que el PP “va a gobernar por primera vez en minoría y nos ofrece pactos puntuales” pero le ha preguntado “¿a cuantos se sumó ese partido durante la legislatura?”. También ha querido vaticinar que el PP ha tenido más fácil su gobierno porque “ustedes son ocho” y por “las abstenciones de Tú Aportas”. Por otro lado, ha reconocido sentirse triste “por no poder terminar lo que hemos empezado” y rabia “por haber cometido ese error que le ha costado caro a la ciudad”. Finalmente, ha afirmado estar agradecida por los mensajes y llamadas de vecinos para dar ánimo y ha concluido que “vine con las manos limpitas y sin mochila y me voy de la misma manera”.