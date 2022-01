La provincia recibe más turismo rural en 2021, pero lejos de las cifras de antes de la pandemia

La situación del turismo rural en la provincia de Salamanca se recuperó en 2021 respecto al año 2020 pero sin llegar a las cifras registradas en 2019, que fue el último año completo que no se vio afectado por la pandemia del coronavirus.

Los datos ofrecidos por el INE sobre 2021 son provisionales y hacen referencia hasta el mes de noviembre (no se han publicado aún los de diciembre), pero la tendencia hasta ese momento era de mejora de la situación. Sin embargo, el incremento de casos de coronavirus a lo largo del mes de diciembre frenaron la ocupación en el turismo rural de la provincia provocando que cayera en algunos casos por encima del 50%. Hubo cancelaciones por miedo o por contagios y, en otros casos, no se llegaron a ocupar las plazas libres en espera de una mejoría de la situación que finalmente no llegó.