La profesora nominada a los ‘Goya’ de la educación que da clase en Salamanca

Cristina Novoa lleva 18 años impartiendo clase a alumnos en varios pequeños municipios de Salamanca y es la única profesora de Castilla y León finalista a la Mejor Docente de España en la categoría de Educación Primaria de los Premios Educa Abanca 2019, considerados los “Goya” de la Educación. Hace apenas cinco meses ya logró un accésit en la 6ª edición del los premios “Grandes Profes, Grandes Iniciativas”, de la Fundación Atresmedia.

–¿Porqué cree que ha llegado a estar entre los diez finalistas a este galardón?

–Durante los últimos cinco años he dedicado muchas horas de actividades extraescolares con los alumnos y comunidad educativa a los patios en diferentes localidades de mi CRA. Pero este curso se añadió además del patio y la socialización, el conocimiento de diferentes discapacidades físicas y psicológicas y su experimentación en primera persona. Pretendo crear un patio inclusivo.

–¿Cómo se logra ese objetivo?

–Los niños aprenden mientras trabajan. Involucramos a toda la comunidad educativa, como ya he dicho antes, y a la asociación Aspar La Besana. Lo más importante que aprendemos con ASPAR La Besana es valorar que, aunque se tenga una discapacidad, se puede ser muy creativo y tan válido como cualquiera sin ella. Todo esto se lleva a cabo con el fin de conseguir un patio en el que existan diferentes posibilidades de juego además del fútbol y que no quede ningún niño excluido. Es una metodología de plena actualidad y relativamente nueva. Crear un huerto, un patio, con padres y abuelos, preparado por gente con todo tipo de discapacidades, consigue no solo enseñar los contenidos curriculares, sino también aprender en el colegio cosas importantes que no aparecen en los libros.