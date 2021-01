La primera mujer al frente de los fabricantes de Béjar: “El Gobierno debería apoyar a las industrias españolas”

Hace ocho años falleció su padre, José Vicente González Duque, y asumió la dirección de la empresa familiar fundada en 1950. Gracias a ese cargo, ha accedido a la junta directiva en la Agrupación de Fabricantes de Béjar, creada en 1937 y de la que su padre también fue presidente hace más de 15 años.

– ¿Cuándo se produjo el relevo en la presidencia de la Agrupación de Fabricantes de Béjar?

–El cambio fue a finales de 2020, en diciembre, porque ocupaba ya el cargo de vicepresidenta con el presidente Ángel Bermejo. Me ofreció entrar con él en ese cargo para seguir después y acepté. El sistema de esta agrupación es que el presidente elige a un vicepresidente para que, terminado el mandato, asuma la presidencia y así ha sido. En esta nueva etapa trabajará conmigo Susana Morán como vicepresidenta, lo que supone que después cogerá el relevo en la presidencia. Las mujeres hemos entrado con fuerza en la agrupación porque es la primera vez que una mujer es presidenta y otra es vicepresidenta desde que naciera la agrupación.

–¿Tiene la sensación de estar haciendo historia en la industria textil de Béjar?

–Por suerte, en el sector textil, las mujeres han tenido mucha importancia pero, en este caso, ha surgido así porque soy la gerente de mi empresa y he asumido el cargo al igual que Susana Morán dirige otra industria de Béjar.

–¿Qué objetivos se marca para su mandato y cuánto durará?

–Quiero mantener la relación entre todos los fabricantes porque creo que es importante para mantener el contacto y la unión y hacer algún proyecto como repartir alguna contrata que se pudiera quedar en Béjar. El mandato dura cuatro años. Durante ocho años, se notará el toque femenino aunque, en realidad, serán doce si contamos los cuatro que he estado como vicepresidenta de la Agrupación.

–¿Qué situación atraviesa el sector textil de Béjar?

–Con poco trabajo como, entiendo, el resto de industrias de toda de España. Mientras nos podamos mantener y seguir, continuaremos con ideas de futuro, con proyectos a corto plazo, porque no se puede mirar mucho más allá, pero sí con la misma ilusión sacando nuestros muestrarios como todos los años y mandando a los clientes lo que nos piden. Estamos trabajando a otros niveles pero tenemos que seguir ahí como sea y que se nos siga escuchando.

–¿Cuántas industrias o empresas siguen en activo?

–Quedan cuatro tejedurías y la hilatura, aprestos y acabados de Navahonda y, en cuanto a los puestos de trabajo, no creo que lleguen a un centenar.

–¿La pandemia ha supuesto una oportunidad o una opción de futuro para el textil?

– En cuanto a material quirúrgico y sanitario, nuestras máquinas no pueden hacerlo. No tiene nada que ver porque tendríamos que cambiar todas nuestras máquinas para poder hacer EPI. Es una cosa inviable a corto plazo. Lo fabuloso hubiera sido que nosotros pudiéramos fabricar un tipo de hilo pero nuestras máquinas ni están preparadas para eso ni tenemos los conocimientos para ello. El Gobierno debería apoyar a las industrias españolas y que los contratos se quedaran en España. Para nuestro sector, la pandemia no ha supuesto una oportunidad ni podemos ayudar a facilitar material sanitario.

–¿Cómo enfocan el Plan de Reindustrialización?

–Si nos dieran alguna ayuda para modernizar nuestras máquinas o invertir en nuestro sector sería muy bueno. Pero la Reindustrialización es para todos menos para el sector textil. El dinero viene pero no para el textil.

–¿Seria viable que volviera la uniformidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado?

–Si se dejaran las contratas en España, será viable porque tenemos capacidad de trabajo. Ahora las empresas estamos trabajando un turno y en Béjar, generalmente, se trabajaban tres turnos. Si se las llevan a otros países es imposible.