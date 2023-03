La preocupación por el futuro del regadío: “Están abocados a la quiebra”

“Los regadíos están abocados a la quiebra. No nos dejan explotar las tierras como queremos para afrontar los gastos”, así de tajante se muestra el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de la Maya, José Antonio Alonso. “Las obligaciones de la nueva PAC o las actuales tarifas de la energía, son algunos de los principales problemas del sector”, denuncia.

“Es una vergüenza que no nos dejen producir alimentos de primera calidad y que el consumidor tenga que pagar la cesta de la compra más cara por culpa de la nueva PAC”, comenta el presidente. “Quieren que implantemos nuevos cultivos con elevados coste de producción y no sabemos los resultados que se pueden obtener”, matiza. “Es totalmente incoherente lo que quieren hacer con los regadíos, con la modernización nos han hecho hipotecarnos a 50 años”. A pesar de todo, la Comunidad trabaja para instalar un campo de placas solares para reducir la factura de luz. “Se va a presentar un primer aval de 700.000 € para poner en marcha el proyecto”, anuncia Alonso. “No se ha podido hacer antes porque el primer proyecto de la Junta no iba acorde con la instalación”, explica.

Además, “estamos invirtiendo en programas informáticos para hacer más eficaz la labor de los técnicos y para que los regantes trabajen con más comodidad”, apunta Alonso. Por otro lado, mañana se celebra la Junta de Explotación con la CHD para conocer cuántos metros cúbicos por hectárea habrá disponibles para la nueva campaña. “Este año, esperamos tener 6.500 metros cúbicos por hectárea, 500 más que en la anterior”, afirma. La Comunidad da servicio a 1.902 hectáreas de terreno, entre los municipios de Torrejón de Alba, Encinas de Arriba, Sieteiglesias de Tormes, Fresno Alhándiga y La Maya.

