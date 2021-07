Responsables de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León visitaron este lunes las instalaciones de las piscinas municipales de Ledesma de cara a su próxima apertura. Tras el informe favorable que, según apuntan fuentes municipales, presumiblemente llegará una vez revisado el estado de las instalaciones en esta visita, el recinto abrirá sus puertas en los próximos días. Por su parte, la alcaldesa del municipio, Patricia Martín, aseguró que aún no hay fecha concreta para ello a falta de este visto bueno.

De hecho, la apertura de las instalaciones fue uno de los puntos conflictivos entre Gobierno y oposición en la última sesión plenaria del Consistorio celebrada el día 26 de junio. En ella, la alcaldesa, máxima responsable de las infraestructuras municipales aseguró que, aunque “la apertura no dependía del equipo de Gobierno”, se pretendía “abrir la piscina municipal el día 1 de julio”, pero “si ese día no fuera posible, se espera no retrasarla más allá del primer fin de semana del mes”.

Transcurridos los días, el Ayuntamiento junto con los técnicos correspondientes inspeccionaban ayer el recinto de baño en la perceptiva visita para revisar el cumplimiento de todos los protocolos antes de comenzar a recibir a los usuarios. Al mismo tiempo, operarios trabajaban en el lugar realizando tareas de limpieza y mantenimiento. Cabe recordar que las piscinas de Ledesma no pudieron abrir el pasado año debido a las deficiencias que presentaban a pesar de que el pleno había acordado su apertura. El Ayuntamiento realizó un convenio con Sardón de los Fraile para que los vecinos de la villa ledesmina pudieran acudir a estas instalaciones del municipio vecino.