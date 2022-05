La petición a Sacyl de un vecino de Robliza de Cojos: “Lo ideal sería acudir a las consultas sin cita, como antes”

“Es habitual que el teléfono que tenemos para pedir la cita esté ocupado o cuando te cogen la llamada dicen que te llamará el médico para preguntar y no lo hacen”, asegura Regalado. Los vecinos del municipio tienen establecido un horario, desde las 10:00 horas hasta las 11:00 horas, para pedir cita en el centro de salud de Matilla de los Caños del Río para que su médico de cabecera acuda al consultorio a pasar consulta. “Se ha ampliado el horario porque antes solo era media hora y aun así no es suficiente porque no atienden todas demandas de los vecinos”, argumenta.

“La cita previa no sería necesaria si se cumpliesen los horarios establecidos en cada pueblo”, afirma Regalado

“Es vergonzoso que haya habido días que he llamado tres o cuatro veces al centro de salud para pedir cita presencial con el médico y no he logrado conseguir que me contesten”, comenta Abel Regalado. Por el número de vecinos que hay empadronados en el municipio le corresponden que el médico pase consulta dos días a la semana. “Lo normal es que venga a Robliza a pasar consulta los martes y los jueves pero si no tiene citas programadas ni siquiera aparece por aquí”.

El otro método para pedir cita es a través de la aplicación del Sacyl, “la mayoría de la gente que vivimos en el pueblo somos mayores y no sabemos utilizar la aplicación y tenemos que pedir ayuda a otros vecinos”.

“Lo ideal sería poder acudir a las consultas de manera presencial y sin tener que pedir cita, como se hacia antes del comienzo de la pandemia”. “La cita previa no sería necesaria si se cumpliesen con los horarios establecidos para cada pueblo”, afirma. “La sensación que tenemos los vecinos es que los médicos no quieren pasar consultas presenciales en las zonas rurales para no hacer desplazamientos”, concluye Regalado.