La penitencia en cuarentena de los niños de las áreas rurales de Salamanca

Cuando todavía no ha pasado ni media docena de días de confinamiento obligatorio en los hogares, una vez decretado el estado de alarma y cinco jornadas sin clases, la principal pregunta que se hacen los padres es qué hacer con los más pequeños de la casa, cómo mantenerlos entretenidos pero también que pierdan lo menos posible el ritmo de estudio.

Esta situación por la que pasan miles de familias en toda Salamanca es aún más complicada para aquellas que residen en los todavía muchos municipios de las zonas rurales a los que Internet o llega con muchas dificultades o simplemente no hay posibilidad de conectarse.

Entre estos pueblos a los que no llega internet se encuentra la pequeña población de La Alamedilla, situada a casi cuarenta kilómetros de Ciudad Rodrigo, la cabecera de comarca y a escasos miles de metros de la frontera portuguesa, en la punta suroeste de la provincia salmantina. Este es el lugar de residencia de Adriana e Iván, junto a su madre Silvina Fernández Antúnez.

“Normalmente ya nos quejamos de la situación por la que tenemos que pasar por vivir en un pueblo al que no llega Internet, pero ahora con esta crisis y obligados a estar en casa, la situación es mucho más complicada”, destaca Silvina Fernández.

Con trece y seis años, Iván y Adriana, llevan “rutinas algo distintas, por el tema de los estudios, que el mayor ya va el próximo año al instituto y tiene más que estudia”, afirma la madre, “aunque aquí nos encontramos con que también necesitaríamos internet para poder llevar al día los temas y no tenerlos que hacer con los libros y en papel”.

Silvina Fernández señala que “si fueran tiempos normales, haríamos como hemos hecho otras veces que no quedaba más remedio que buscar una conexión a internet para que mi hijo pudiera hacer los trabajos de clase. Nos acercamos hasta Batocas, el pueblo portugués que está al otro lado de La Raya y que es como dar un paseo”. La madre es reivindicativa: “Parece mentira que en Batocas, que es poco más o menos que La Alamedilla dispongan no solo de conexión a Internet sino de wifi en el pueblo al que podemos conectarnos, pero ahora al obligarnos a quedarnos en casa, esto no lo podemos hacer”.

En esta misma zona rural de Salamanca, el suroeste de la provincia y de la comarca de Ciudad Rodrigo, y también en un pequeño pueblo, Alberguería de Argañán, hay otra familia que sí dispone de la posibilidad de conectarse a Internet, “no es que sea de mucha calidad y cada dos por tres se pierde la conexión, pero por lo menos algo es algo y en estos tiempos pues aunque poco lo valoramos mucho más”, afirma María Plaza Barreña.

Sus dos hijos, Rebeca y Sergio Martín Plaza, de 10 y 12 años, “una vez que terminan las tareas del colegio, tienen tiempo para jugar conectados a la red o para charlar con sus amigos a través de las redes sociales”.

Aunque en Alberguería de Argañán sí es posible conectarse a internet “a pesar de que nos seguimos quejando de la mala calidad del servicio, con continuos cortes”, señala la madre.