La nueva propuesta de Ciudad Rodrigo para atraer turistas

“Con este proyecto cubrimos una asignatura pendiente, que era la naturaleza, que también merece la pena”, explicó este martes Ismael Shahín, uno de los responsables de desarrollar el folleto en formato guía que contiene cinco rutas por el entorno de Ciudad Rodrigo que hasta ahora carecían de visibilidad. El Centro de Iniciativas Turísticas de la comarca mirobrigense ha desarrollado una primera tirada de 5.000 ejemplares de este folleto promocional, que se distribuirá en los distintos alojamientos de la zona.

“Presentamos un proyecto turístico que no existía hasta ahora”, recalcó Ángel Centeno, también desarrollador de los textos y el trabajo de campo necesario para plasmar los cinco recorridos en papel. “El 50% de los turistas preguntan por rutas de senderismo, y no se les sabe decir más que algunos caminos de la zona, pero no hay oferta real”, insiste.

Los cinco caminos que, tras comprobar que son transitables, han impulsado desde el centro son las rutas del Convento de La Caridad, del Puente Mariego, del Puente y Acueducto de San Giraldo, del Arrabal de San Francisco, y de la Ribera del Águeda. Entre senderos urbanos y de naturaleza, estas propuestas recorren el patrimonio olvidado fuera de la muralla, además del propio entorno. La guía detalla, además, aspectos como la fauna y la flora.

Todas las rutas son accesibles para el público en general al ser de baja dificultad, y oscilan entre los cinco y los catorce kilómetros y medio, siendo dos de ellas circulares, dos de ida y vuelta y una semicircular.

Además de contener el itinerario redactado, el folleto incluye el patrimonio tanto natural como histórico que se visitará durante el trayecto, y dispone de fotografías. “Ha habido que realizar a pie cada sendero para comprobar que estaba en buenas condiciones”, aseguran desde el CIT.

Aunque por el momento no están señalizadas, el presidente, Eugenio Bernal, ha adelantado que harán lo posible por reunirse con la Diputación y conseguir una subvención que permita instalar cartelería para formalizar las rutas, así como incluir un código QR en los folletos informativos.