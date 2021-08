La muerte de un concejal del PSOE abre la puerta a una moción en Frades de la Sierra

El fallecimiento el pasado mes de junio del concejal socialista de Frades de la Sierra, Lisardo Barriga, ha abierto la puerta a una moción de censura ya que va a cambiar la relación de fuerzas en el seno del Consistorio, que pasará a contar con 3 concejales del PP de un total de 5 ediles.

Al tratarse de listas abiertas, entrará en el Ayuntamiento la siguiente persona que más votos obtuviera en las elecciones municipales de 2019, que fue el popular Alfonso Rivas. Hasta el momento, el PSOE y Ciudadanos ostentaban el equipo de Gobierno al sumar la mayoría de tres concejales (dos socialistas y uno de Cs).

La situación cambiará de ahora en adelante y el relevo se está produciendo no sin cierta polémica, ya que el PP ha mostrado su malestar porque no se ha convocado aún el pleno de toma de posesión del nuevo concejal. Según explican los populares, la credencial de nuevo concejal llegó en el mes de julio de modo que podía haberse convocado un pleno extraordinario para su toma de posesión. Sin embargo, señalan, “esta situación está provocando que Andrés Pablo (alcalde de Frades) demuestre un inusual apego al puesto al agotar todos los plazos y retrasar la celebración del pleno en el que tendría que tomar posesión de su cargo de pleno derecho el nuevo edil popular”. En caso de que el regidor no convocara el pleno extraordinaria, pueden hacerlo los propios concejales del PP al superar la cuarta parte del número legal de concejales.