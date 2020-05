La mayoría de los hosteleros del alfoz de Salamanca prefieren seguir con el cartel de ‘cerrado’

La incertidumbre y la desconfianza han hecho que la práctica totalidad de los hoteleros del alfoz salmantino hayan preferido no abrir sus negocios con el inicio de la fase 1 dada la falta de viabilidad que supondrá volver a reabrir sus puertas a pesar de la permisividad que anticipa el cambio de fase de la desescalada.

De esta manera, la mayoría han decidido esperar a la fase 2 y afrontar a partir del próximo lunes, 1 de junio, la nueva etapa que ahora comienza y en la que esperan contar con la confianza y fidelidad de los clientes y vecinos para poder recuperarse progresivamente y, en lo posible, volver a la normalidad.

Tan sólo dos o tres establecimientos de las distintas localidades del área metropolitana, como Santa Marta, Carbajosa, Villamayor o Villares se han lanzado a abrir sus puertas y ya están a disposición del público. El resto, más del 90%, son más reticentes y mantienen prudencia en su reapertura, aunque sí están aprovechando esta semana para preparar sus instalaciones, el interior de los bares y la medición del espacio con el que cuentan para colocar la terraza. Y es que todos quieren seguir las medidas de seguridad y la distancia establecida entre mesas y sillas para cumplir con todos los requisitos legales exigidos y, de esta forma, seguir avanzando y evitar contagios.

Reticencias que, a pesar de la acuciante necesidad, se trasladan al resto de los pequeños comerciantes que también van a ir reabriendo poco a poco sus negocios.

En concreto, en el caso de Santa Marta, de los cuarenta bares y negocios de hostelería, tan solo han abierto tres, al igual que en Carbajosa, que de los 18 existentes en el casco urbano, excepto un par de bares y dos restaurantes que están prestando el servicio de comida a domicilio, el resto permanecerán cerrados. En Villamayor, son 13 los bares que tienen su sede en el municipio y tan solo 2 han abierto. El resto han preferido esperar hasta el 1 de junio e ir preparándose para ofrecer el mejor servicio a los clientes.

Carmen, regenta uno de los tres bares que ha abierto en Santa Marta, no se queja ya que ha tenido “jaleíllo” e incluso ha permanecido abierta más allá de su horario habitual: “Al principio te da un poco de miedo, pero la gente tenía ganas e incluso me he quedado corta con los pinchos”.

Todos coinciden en agradecer el apoyo y las facilidades ofrecidos por sus ayuntamientos, ya que les han permitido la ampliación de espacio para las terrazas y les han dicho el terreno a ocupar y orientado sobre la ubicación de las mesas para que puedan retomar su actividad. Ayuda que se traduce también en el esfuerzo municipal para permitir la ampliación de terrazas y la supresión de la tasa correspondiente para evitarles estos gastos a los hosteleros y colaborar para impulsar y reactivar la actividad económica del municipio.