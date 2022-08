La mancomunidad Rutas de Alba se hace cargo de la recogida de basura

La mancomunidad Rutas de Alba, compuesta por la villa ducal y Terradillos, ha comenzado a mover ficha para poner solución a los problemas que se han generado, según aseveraron fuentes de la entidad, con la empresa que se hizo cargo del servicio de recogida de basura a finales del año pasado y ha convocado una oferta de empleo con una plaza de conductor y otra de operario que puedan desarrollar estas labores de recogida de residuos sólidos urbanos de la forma que requieren ambos Consistorios.

El pasado mes de julio los responsables de la mancomunidad ya denunciaron el contrato que la entidad supramunicipal mantiene con la empresa que realiza la retirada de la basura de las dos localidades y comenzaron a darse los pasos administrativos posibles para dar una solución a este grave asunto y resolver el acuerdo.

A comienzos de julio los responsables de la mancomunidad señalaron en un comunicado: “somos conscientes del grave perjuicio que se está causando a los vecinos. Se ha constatado que no se han recogido ni enseres, ni restos de poda y, lo que es más grave aún, no se han recogido los contenedores de basura orgánica y fracción resto en 4 días, además de, en caso de recogida, se han dejado restos de basura junto a los contenedores y se han causado desperfectos en los mismos”. Contenedores desbordados que desprendían un olor desagradable, bolsas de basura tiradas por el suelo que afeaban la imagen de los municipios y vecinos descontentos al no aguantar más la situación por la falta del servicio de recogida de basura fueron las gotas que colmaron el vaso en el mes de julio con las primeras olas de calor y que determinaron que los responsables de la mancomunidad tomaran la decisión de que los operarios de los municipios realizasen las labores necesarias para limpiar los contenedores y evitar los olores, e incluso retirar la basura de los lugares que estaban todavía pendientes.

La externalización del servicio, para que una empresa lo desarrollase, se concretó a finales del año pasado e incluso se cedió a la adjudicataria para que lo estrenase el nuevo camión de recogida de basura valorado en 160.000 euros de los que 40.000 fueron aportación de los dos municipios y el resto de la Junta.