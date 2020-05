“Seguimos igual”. Esa es la sensación de los vecinos de Valdelamatanza tras pasar a la fase 1. Y es que tanto la Junta de Castilla y León como la de Extremadura no han sabido dar una respuesta a su particularidad geográfica.

El principal problema que sufren los vecinos es el de la imposibilidad de cruzar a la provincia de Cáceres para hacer gestiones que han venido haciendo toda la vida porque les pilla más cerca Aldeanueva del Camino que ninguna otra localidad. Por proximidad, comodidad y relación histórica, Aldeanueva y Valdelamatanza tienen un vínculo muy arraigado que con el estado de alarma por el coronavirus se ha visto trastocado.

Los ganaderos, la gente que trabaja y los que tienen que acudir al centro de salud sí pueden hacerlo, pero no para otras gestiones que se han hecho siempre allí porque les pillaba mucho más cerca. En los últimos días, según explica un vecino, parecen haber remitido los controles que se colocaban en el límite de provincia, pero la generalidad de los vecinos de la localidad, que forma parte del municipio de El Cerro, no podrán recuperar la normalidad que permite la Fase 1 hasta que no se levante la prohibición de cambiar de provincia. Y es que, además, son muchas las familias que se encuentran repartidas entre ambas provincias, abuelos separados unos pocos kilómetros de sus nietos y, formalmente, no pueden seguir viéndose pese a esa particularidad que la Subdelegación del Gobierno en Salamanca reconocía ya el 11 de mayo, pero que, hasta el día de hoy, parece no haberse tenido en cuenta. De hecho, la Consejería de Sanidad de Castilla y León sigue sin contestar a la pregunta de si se tuvo en cuenta al núcleo de población de Valdelamatanza dentro de la petición de desescalada dado que forma parte de un área de salud de Extremadura.

Lo único claro es que, de ahora en adelante, los cambios de Fase irán emparejados con Castilla y León por el cambio de criterio que ha habido: en lugar de pedir la desescalada por zonas de salud, se hará por provincias.