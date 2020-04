La localidad salmantina que sí sabe comprar material sanitario en China

"Me las he visto y deseado para encontrar material y cuando lo he hecho, el precio me resultaba excesivo”, comentaba la alcaldesa de San Miguel de Valero, Silvia Morote, a LA GACETA a la hora de explicar cómo indagando por diferentes conductos consiguió encontrar un proveedor chino que le ha permitido recibir mascarillas en su pueblo directamente desde China. Queda más material por recibir, “ya que tienen que llegar también guantes y otros materiales”, explica Morote, quien ha logrado para su pueblo un material difícil de conseguir, incluso para las grandes administraciones, que han encontrado muchas dificultades.

Ella será la encargada de realizar el reparto por las casas para asegurarse de que este material llega a todos los vecinos ya que, hasta el momento, más allá de iniciativas particulares, la localidad no ha recibido mascarillas de otras instituciones. Por eso, como sucede en otras localidades de la provincia, el Ayuntamiento se ha encargado de buscar el material por su cuenta. Las mascarillas de Silvia Morote llegaron y, como ella, son muchos los alcaldes que las esperan o están empezando a repartirlas por su cuenta. Entre ellos, Puerto de Béjar, Puente del Congosto o la cercana localidad de Santibáñez de la Sierra, donde se entregará un paquete de 200 mascarillas que han conseguido los organizadores de la cabalgata de Reyes y que enviarán al Ayuntamiento para que haga el reparto.