La localidad salmantina que se ha quedado sin mesa electoral para las próximas elecciones

El núcleo de población de Valdelamatanza, reconocida por la Junta como entidad local menor, aunque recurrida por el Consistorio de El Cerro, perderá la mesa electoral que consiguió en las pasadas elecciones generales de abril y en las municipales del mes de mayo.

Así se ha puesto de manifiesto tras el pleno de elección de miembros de la mesa electoral de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre celebrado en el Ayuntamiento de El Cerro y donde se recuperó el censo único con el que se trabajaba con anterioridad a las elecciones de abril y que implicaba que los electores de Valdelamatanza tenían que acudir a votar a El Cerro. Con el proceso de declaración de entidad local menor, en abril se crearon dos mesas: una en El Cerro y la otra en Valdelamatanza. Lo mismo sucedió en las municipales del mes de mayo cuando se votó por vez primera a los representantes de la junta vecinal.

El 26 de julio era la fecha elegida para que los vocales electos en las municipales de mayo pudieran tomar posesión como miembros de la primera junta vecinal de Valdelamantanza, aunque una decisión judicial a instancia del Ayuntamiento de El Cerro, paralizó de nuevo todo el proceso y dejó inactiva la entidad local menor hasta que no se resuelva el recurso presentado por el Ayuntamiento de El Cerro a la aprobación por parte de la Junta de la entidad local menor de Valdelamatanza.

Dadas estas circunstancias, los representantes vecinales de la entidad local menor han puesto de manifiesto su malestar por esta situación, que implicará, entre otros aspectos, que los votantes de Valdelamatanza tendrán que subir de nuevo a El Cerro, ubicado a 13 kilómetros de distancia, para poder votar. Una situación que podría hacer incrementar de nuevo entre los vecinos la petición del voto por correo ya que Valdelamatanza se caracteriza por ser una de las localidades, si no la que más, de toda la zona de Béjar e incluso de la provincia, donde el voto por correo es más elevado. De hecho, en las pasadas elecciones generales, antes de conocerse que podrían votar en casa, ya se habían cursado 35 solicitudes de voto por correo de un censo que ronda los 150 electores.

La situación de Valdelamatanza no es exclusiva en la provincia de Salamanca, ya que prácticamente todas las entidades locales salmantinas no dispondrán de mesa propia en sus núcleo, pero será lo habitual en este tipo de elecciones y votarán en el municipio de cabecera aunque dispongan de mesas electorales exclusivas. Sólo Campillo de Salvatierra, entidad local menor de Guijuelo, mantendrá su mesa electoral y sus vecinos podrán votar sin desplazarse a la villa. Hay entidades como las bejaranas de Valdesangil y Fuentebuena en las que siempre se ha votado en Béjar ciudad, aunque en mesas exclusivas para ellos, para el barrio de Palomares y para los diseminados. Sin embargo, el cambio en Valdelamatanza tiene unas connotaciones diferentes al resto de las entidades por la disputa existente sobre el reconocimiento o no de la entidad local menor.