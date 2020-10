La localidad salmantina que pide su cierre para frenar la expansión de la COVID

El alcalde de Palaciosrubios, Félix Cáceres (Ciudadanos), está dispuesto a cerrar el pueblo para frenar la preocupante expansión del COVID-19 en esta localidad de la comarca de Peñaranda con 355 vecinos censados.

“Por la Ley de Protección de Datos no nos dan la cifra exacta de afectados que tenemos en el pueblo, pero aquí nos conocemos todos y se sabe enseguida quién lo tiene y calculo que como mínimo puede haber 15 personas con el coronavirus y siguen subiendo los casos prácticamente cada día por lo que estamos muy preocupados por la evolución del COVID y tenemos que hacer algo para encarrilar la situación”, afirmó el regidor.

Palaciosrubios pertenece a la zona básica de salud de Cantalapiedra cuyos responsables también confirmaron esta semana que el principal foco del virus en dicha zona está ahora en Palaciosrubios con dos familias afectadas. El alcalde reconoce, además, que “tenemos constancia de personas que han dado positivo y tienen que guardar el obligado aislamiento en sus casas y que no lo están haciendo. Lo he transmitido a la Guardia Civil y me dicen que sin una orden judicial no pueden entrar en las casas para comprobar si cumplen o no la cuarentena y algunos siguen por la calle poniendo en peligro al resto de vecinos”.