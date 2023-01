La localidad salmantina que pide más empadronamientos para mantener sus servicios

“Si no se censan, no hay servicios”, señala Juan María de Arriba, alcalde de Monleón, una de las localidades con saldo positivo de población según los datos de 2021.

La villa medieval lucha por mantener los servicios y el censo es uno de los principales apoyos dado que las subvenciones y la participación en los ingresos procedentes del Estado se conceden en gran medida en función del censo. Y eso que Monleón ha podido contener esa situación en cierta medida “porque se quedaron parejas jóvenes y tenemos la suerte de tener el bar abierto con cinco miembros a los que tenemos que ayudar”, explica el regidor. Otros pueblos, en cambio, no tienen familias jóvenes que hayan podido quedarse y tener allí sus hijos.

En los últimos años Monleón ha crecido en población infantil con un nacimiento en 2020 y otro en 2021; había dos niños más y llegó la familia que se hizo cargo del bar municipal con otros tres.

Hay otros casos en los que los niños están todos los fines de semana en el pueblo pero, por cuestiones de colegio, están empadronados en otros sitios y solo uno de sus progenitores está censado en el pueblo. Lo mismo sucede con matrimonios ya mayores, que pasan mucho tiempo al año en el pueblo pero siguen censados en otros lugares por cuestiones de médicos u otras razones.

Sin embargo, el gran problema del pueblo, además de la obligada obra de construcción de cuatro depuradoras, es el de internet. “Es una vergüenza que no haya fibra aquí y en Endrinal pese a que pasa por allí. Estaba aprobado en 2022 y ya nada. Me temo que van a poner el sistema de radio en lugar de la fibra y no funciona bien, sobre todo en verano. Hay veces que tienes que esperar media hora en la farmacia porque no le funciona, el consultorio médico no va y tenemos la centralita a cuatro kilómetros”, manifiesta Juan María de Arriba.