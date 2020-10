La Junta no autoriza a los ayuntamientos de los pueblos a realizar pruebas masivas de coronavirus

La Junta de Castilla y León ha dado el primer toque de atención a los ayuntamientos y demás entidades locales para advertirles de que no compren test con la intención de realizarlos a sus trabajadores y les instan a que sigan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y no actúen por su cuenta.

La Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad, ha remitido a las administraciones locales un escrito en el que recuerda, también, que “la indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente”.

Algunos ayuntamientos han hecho pruebas COVID a trabajadores, generalmente a través de mutuas y clínicas privadas, como es el caso, por ejemplo en Peñaranda, del personal de limpieza para los centros públicos de Infantil y Primaria.

El comunicado de la Junta insiste, además, en los diferentes tipos de test cuya utilidad es diferente en función del momento en el que se realiza, del tipo de población y del carácter temporal de los resultados negativos y matiza que “la negatividad de hoy no determina la posibilidad de un contagio a futuro, por lo que se debe advertir que no se debe relajar la adopción de las medidas de protección y seguridad frente al COVID-19”.

Salud Pública asegura, además, que “la realización de test a personas asintomáticas que no han tenido exposición de riesgo no se considera oportuna, de forma que la realización del test de manera indiscriminada a modo de cribado poblacional no está contemplada en este momento”.

Aunque la advertencia de la Junta concierne en este comunicado a los empleados públicos de las administraciones locales, el mensaje puede aplicarse igualmente en el caso de ayuntamientos que quieran hacer test por su cuenta a todos los vecinos.