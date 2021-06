La joven salmantina que superó el bachillerato y sólo puede mover las manos

Celia Gómez vive con sus padres en Sanchotello, acaba de terminar sus estudios en el instituto de Guijuelo y espera con nervios la notas de la EBAU que saldrán mañana. Podría ser la historia de cualquier chica de 17 años que vive en un pequeño pueblo de Salamanca, pero para llegar hasta aquí han tenido que pasar muchos años de trabajo y superación en los que se ha negado a tirar la toalla.

Celia tiene una enfermedad rara “aunque no tienen muy claro cuál es... solo saben que tengo una discapacidad neuromuscular”, explica. Va en silla de ruedas y los brazos y manos los puede mover “un poco”, pero es lista y acaba de terminar el Bachillerato con un 8 de media. “Tanto mi familia como mis amigos y profesores más cercanos siempre me han animado a seguir estudiando, a que después de acabar la ESO siguiera con el Bachillerato y que luego me presentara a la EBAU. También me dicen que haga una carrera porque académicamente puedo con ello”, cuenta agradecida.

En su pueblo, Sanchotello, hace tiempo que cerró la escuela, y por eso tuvo que estudiar primero en el colegio de Ledrada, y luego en el instituto de Guijuelo. “Me venía a buscar un autobús adaptado y luego tenía allí a una persona de apoyo que me ayudaba a ir al baño, a sacar las cosas de la mochila... aunque también mis compañeros me han ayudado mucho en todos estos años”, asegura.

Pero entre clases y deberes Celia ha tenido además que sacar tiempo para sus sesiones de fisioterapia con el objetivo de que la enfermedad se frene y estabilice. “Tengo que hacer mucho ejercicio para que no vaya a más y por eso en el instituto de Guijuelo tenía un ‘fisio’, Jesús. Además todas las semanas tengo que ir a Salamanca a una clínica privada, a la piscina... la verdad es que tengo una agenda muy completa”, cuenta entre risas.

Para ella el apoyo de sus padres y de sus hermanos es fundamental, igual que el cariño de sus cuatro sobrinos, Erik, Dani, Dario y Daniela, a los que adora. “Cuando llegan a una edad en la que empiezan a comprender siempre preguntan que por qué su tía no puede andar y se lo explicamos con normalidad”.