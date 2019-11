La joven emprendedora que ha ‘transformado’ el salón municipal de esta localidad salmantina

Mi hermana ha llevado el bar de los jubilados de El Cerro, pero yo no había tenido un negocio de este tipo hasta ahora”, relata Rosa González Frades, de 33 años, que gestiona desde octubre del año pasado el bar de Cantagallo, otra localidad que se quedó sin negocios privados, lo que animó al Ayuntamiento a habilitar la planta baja de la Casa Consistorial como bar para poder alquilarlo. Según continúa Rosa, madre de tres niñas de las que dos siguen escolarizadas en Cantagallo (la mayor ya estudia Secundaria en Béjar), “me enteré que lo alquilaban y al ver que no había competencia pensé que muy mal se tenía que dar el negocio ya que el alquiler tampoco era muy alto. Como soy de pueblo y me gusta, me dije, al ataque”.

De eso hace ya un año y Rosa está contenta. Ahora, en otoño, cierra tres días a la semana (de lunes a miércoles) porque, tras el verano, la gente se dedica más a sus huertos y acude menos al bar, pero no se queja, sobre todo, por la gente joven del pueblo, que disfruta allí de sus fines de semana sin necesidad de salir de Cantagallo, de coger el coche y correr otros riesgos. “Tienes que luchar para atraer clientes porque no estás en un sitio de paso y por eso se organizan cosas como la calbotada o el desfile de disfraces de Carnaval. También tengo que agradecer mucho a la gente joven porque hay eventos que organizan aquí, pasan el fin de semana aquí, cenan, se juntan y disfrutan”, explica la joven, que ofrece un servicio de bar y también comida ya que se pueden pedir platos combinados, hamburguesas o similares. Un servicio para los vecinos del pueblo y para los visitantes que, aunque no sean muchos, también los hay por las casas rurales del pueblo. Muchos conocen el sitio y se acercan a tomar algo o comer. Por tanto, el servicio que puso en marcha Rosa hace algo más de un año ha resultado positivo para una localidad como Cantagallo, que llegó a tener afamados establecimientos hosteleros al amparo de la carretera N-630.