La inmunidad hecha persona: a sus 82 años la dosis de la covid es su primera vacuna

Hoy en día todos los bebés reciben varias vacunas en sus primeras semanas de vida y al crecer siguen llegando las inoculaciones periódicas. Hace ochenta años este sistema actual no funcionaba así y la vacunación no era algo tan extendido.

Con 82 años Emilia González se ha estrenado en el mundo de las vacunas recibiendo la dosis de Pfizer en el pabellón municipal de Santa Marta.

“Casi ni me he enterado del pinchazo”, asegura Emilia, “le pediría a todo el mundo que venga a ponerse la vacuna cuando les toque el turno, por seguridad para todos y así poder acabar con la pandemia”.

La octogenaria es natural de la localidad de Navales, pero desde hace varios años tiene su residencia en Aldebarán en Santa Marta. “Cuando yo era pequeña no se tenía tanto en cuenta lo de las vacunas y no me las pusieron”, asegura Emilia González.

Con el paso de los años y al llegar a la edad adulta tampoco se las puso hasta llegar la pandemia. “Ni siquiera ahora, siendo mayor, cuando me han ofrecido ponerme las vacunas de la gripe he querido ponérmelas. Me daba mucho respeto. He cambiado de idea y creo que es necesario asumir que al ponerme la vacuna ayudo a proteger a mucha gente”, concluye.

A su lado, otras octogenarias también pendientes de recibir la vacuna, eran de la misma opinión. “Se lo recomiendo a todo el mundo, es una responsabilidad para mí y para los demás”, asegura María Jesús Díez con 80 años cumplidos.

En el caso de Juana Hernández, a sus 81 años y siendo persona de alto riesgo por el asma que padece, la vacunación supone aligerar el peso de la preocupación que le supone poder estar expuesta a un contagio. “No entiendo a la gente mayor como nosotras que pudiendo venir a vacunarse porque les toca no han acudido a ponérsela”.

Tanto María Jesús como Juana sí que recibieron al menos la vacuna de la viruela de pequeñas, “tenemos la marca en el brazo”, comentaban ambas mientras recibían la segunda y última dosis de Pfizer.