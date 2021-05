La indignación de los vendedores ambulantes en Béjar: “Es el peor mercado de la provincia”

La concejala del mercadillo, Francisca Andrés, espera que esa cita “revierta a su lugar de origen” si mejora la pandemia

Allí han permanecido los vendedores ambulantes durante todo el invierno pero afirman no soportar más el mal estado del recinto ferial, queja que el colectivo ha intentado trasladar al equipo de Gobierno pero “no hemos tenido respuesta”. De hecho, ‘Bambi’ comenta que habló con la alcaldesa “en campaña electoral” y que intentó hablar con ella más veces pero “había excusas”. Por otro lado, reconoce haber comentado con el anterior concejal de Mercadillo, José Luis Rodríguez “ para “trasladarle la intranquilidad que hay pero no he tenido contestación”.

Ahora quiere establecer contacto con la nueva concejala responsable del mercadillo, la edil de Ciudadanos Francisca Andrés, para intentar que esa cita semana vuelva al barrio de Los Praos pero “no la conozco y quiero que me pongan en contacto con ella para ponerla al día”, afirma ‘Bambi’ porque “los vendedores no aguantan más seguir en el recinto ferial” porque “somos personas”. Finalmente, afirma que “es el peor mercado en el que nos han tratado de toda la provincia porque no nos han escuchado” y recuerda que “lo han organizado ellos -por el Ayuntamiento- como han querido y no han querido colaboración ninguna”.

Preguntada por esta situación, la concejala Andrés afirma que el traslado del mercadillo “es algo transitorio” por la pandemia del coronavirus. Además, reconoce saber “las deficiencias que tiene el recinto ferial pero la situación que tenemos no es la más adecuada para hacer el mercadillo en otro sitio”. En cuanto a una posible solución, la concejala de Ciudadanos espera que la situación de la pandemia mejora para que el mercado semanal “revierta a su lugar de origen”.