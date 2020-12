La impresionante colección de cámaras de fotos de este salmantino

“Empecé a coleccionarlas porque me encontré en las manos con varias cámaras, una de mi padre que fue la que él tuvo, un par de cámaras de mi suegro y luego también la que yo tenía de pequeño y me regalaron en la Primera Comunión. A partir de ahí, hace como unos 17 años, compré luego una cámara durante un viaje a Finlandia que vi en una tiendecita y ha ido siguiendo con ello hasta ahora”, comenta.

Borja Jordán de Urríes reconoce, además, que algunas cámaras tienen para él un significado especial y no se desprendería nunca de ellas. “Conservo una Vest pocket autográfica y en el Museo de Fotografía de Bradford encontré, además, un libro en el que se cuenta la historia de este tipo de cámaras en las que se podía escribir algún dato en la película a través de una ventanita que tienen en la parte posterior. A los soldados les prohibieron llevarlas en la Primera Guerra Mundial porque su contenido podía ser material sensible en caso de caer en manos del enemigo”, explica.

“Por ninguna cámara he pagado más de 100 euros”

La colección sigue creciendo en el hogar de Borja Jordán de Urríes desde que hace 17 años reunió las primeras cámaras. “Al final, todos los años, siempre compro algo. Donde más me gusta comprarlas, por lo general, es en un rastro, en el de Salamanca y en el de Madrid he comprado algunas, allí ves mucho material y el ambiente es curioso. También hace años que vengo comprando en Ebay UK que es donde está el mejor mercado. Hay bastante gente que se mete en grupos porque quieren saber precios de cámaras, es algo habitual”, explica.

Borja reconoce, además, que “en mi caso yo no he invertido cantidades exageradas de dinero en ninguna cámara de la colección y la que más me ha costado fueron 100 euros. Hay gente que se ha comprado cámaras de 300, 400 o 500 euros más antiguas”.