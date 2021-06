La historia de Pau Donés, una inspiración para esta pareja en Sardón de Frailes

“No estamos donde queremos estar”; es lo que automáticamente pensaron Óscar Monferrer de la Riva y Marta Herrera Reina, una pareja catalana que quedó conmovida tras el fallecimiento por cáncer de Pau Donés, el conocido cantante de Jarabe de Palo, con el cual tenían relación, y especialmente tras su última entrevista concedida a Jordi Évole en el documental que da título a la canción que ya es todo un himno al optimismo, “Eso Que Tú Me Das”.

Se trató, como cuenta Óscar, de “un cambio totalmente deseado del cual teníamos ganas”. Él, cocinero y asesor de restaurantes; ella, farmacéutica. Sus vidas transcurrían paralelas pero no tan unidas como ansiaban.

El emotivo detonante les llevó a escoger derroteros misteriosos, una nueva vida en la que pudieran pasar más tiempo juntos. “Además, queremos tener un hijo y queríamos que sus primeros años fueran en un pueblo, no en una ciudad”, añade.

Así es como dieron con la oportunidad de Sardón de los Frailes, un pueblo totalmente desconocido para ellos, junto con otras opciones similares en distintos lugares del territorio español. “Nos quedamos con Sardón por el paisaje, a nivel romántico. Desde la cocina vemos el pantano, y parece que estemos viendo el mar, una vista a la que yo estoy acostumbrado”.

Reconocen que están encantados con el giro drástico que han dado a sus vidas. El 28 de febrero aterrizaron en el municipio salmantino, y en marzo abrieron el restaurante. “Estuvimos 22 horas trabajando sin parar para tenerlo todo a punto”. Y así ha sido; aseguran estar “contentísimos”, y su objetivo no es sino servir a los vecinos del pueblo, a quienes estaban deseando conocer.

No hay tiempo de añorar sus orígenes, ya que tienen la gran suerte de seguir en contacto con sus seres queridos: familiares y amigos les visitan desde el primer momento, y recalcan que los sabores de siempre se potencian a través de su oferta gastronómica: “es una zona muy rica”.

La casquería, la brasa y los arroces circulan entre los comensales especialmente en fin de semana. Además, entre las novedades incorporan la envasadora, los pinchos hechos en el día y la cocina a baja temperatura. “Somos un equipo difícil de igualar”, afirma con confianza.

Tras dar una charla y formación en busca de empleados, la pareja ya cuenta con Alicia, su primera empleada, por lo que su llegada, que parece cosa del destino, no solo trae dos nuevos habitantes a la localidad, sino empleo, y esperan, muy pronto, un nuevo y pequeño sardonés.

“El cambio en sí no ha sido tan drástico, somos de un pueblo de la costa, y desde aquí se ve lo que se asemeja al mar”, insiste Óscar. Esa oda a la vida y al agradecimiento de la misma que lanzaba al mundo Pau Donés en su más emotivo tema, aún les acompaña, así como los recuerdos, entre ellos, un concierto muy especial de la propia banda.

Aún les resulta complicado no emocionarse al hablar de ello, pero recuerdan, ante todo, que el mensaje que el artista dejó no era en absoluto de lamento, como muchos pueden pensar, sino de todo lo contrario.

Tras nueve años juntos, esta familia, por ahora de dos, atrae además turismo a la zona. “Viene mucha gente al restaurante, y unos amigos han alquilado un apartamento para venir de visita”.

Los caminos que han tomado son inescrutables, pero su máxima es sencilla: si no uno no está donde desea, hay que moverse. Preguntarse lo que uno quiere y el por qué no lo está haciendo es vital, porque la vida es un tesoro efímero.