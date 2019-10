La historia de Crys, de Venezuela a Villamayor con 85 años

Ochenta y cinco años y unos ojos sabios, que han visto y vivido mucho y que se emocionan cuando recuerdan una larga vida en Venezuela que se ha visto interrumpida por la mala situación de su país de adopción. Crys Fauvelle tuvo que dejar su casa a pesar de su edad, y sola ha iniciado un largo viaje que la llevó primero a Italia y ahora a Villamayor. Tras más de siete décadas viviendo en Venezuela, Crys se armó de valor para escapar de un país en el que “falta de todo” y donde vivir “es muy complicado, hace falta tener mucha plata y yo solo tengo una pensión mínima”.

Cuando le preguntan cómo se atrevió a dejar su casa a su edad, responde emocionada: “Salí de casa esperando a ver si se mejoraba un poco la situación”. La inseguridad de cada día, las dificultades a la hora de comprar comida, tener luz, asistencia médica... hicieron que esta infatigable mujer intentara buscar una vida mejor.

“Yo tenía esperanza, soy francesa y me casé con un italiano, así que también tengo papeles italianos. En Venezuela no se consigue nada, yo no estaba bien y pensé me voy a Italia, pero con mi pensión allí no podía vivir”. Volver a Venezuela, a su casa allá en Los Andes, le gustaría, aunque reconoce que “estoy esperando que desaparezca Maduro. Venezuela era un país encantador, llegó a la cima y en veinte años no queda nada, nada”. Asegura que: “Mi hermana que vive allí me dice que vuelva, pero tengo miedo porque yo sé que allí no habrá luz, internet, comida, médicos...”