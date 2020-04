La “Galia charra” que resiste al coronavirus exige “control total” para el desconfinamiento

“Si como parece va a ser nuestro pueblo uno de los primeros en los que se podrá ir volviendo a la normalidad, exigimos que este regreso se haga con un control total, que no caiga en saco roto todo lo que hemos conseguido”, ha destacado Juan Pablo Gutiérrez Herrero, alcalde de Miranda del Castañar.

Las últimas noticias apuntan a que la Junta de Castilla y León podría iniciar la fase de desescalada de las medidas de confinamiento por aquellos municipios de la Región que se encuentran con mejores datos, entre los que está Miranda del Castañar, que no ha registrado en su Zona Básica de Salud ningún positivo en los últimos 14 días.

“En principio nos parece una medida muy positiva para el pueblo, pero debemos ser muy cuidadosos a la hora de aplicarla y si se permite salir que se pongan todas las medidas necesarias como hemos hecho durante este tiempo para que los vecinos, en especial nuestros mayores, sigan a salvo”, señaló Juan Pablo Gutiérrez.

Entre los mayores miedos de una desescalada en Miranda del Castañar mientras en otras zonas se siguen detectando positivos “está el regreso al pueblo de los residentes no habituales, ante esto tenemos que ser todos consecuentes y evitar que el temido bicho entre”, afirmó el alcalde, que resaltó que durante este tiempo de confinamiento está realizando sus funciones en coordinación con el resto de la Corporación municipal desde Santa Marta, donde reside: “Podría haber decidido como alcalde desplazarme hasta el pueblo, pero he preferido no hacerlo precisamente por no poner en peligro a los vecinos”.

Finalmente, Juan Pablo Gutiérrez aseguró que “no podemos perder, por apresurarnos o por falta de control, el esfuerzo que hemos realizado hasta ahora para contener el virus”.