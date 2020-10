Para José Ramón Cid reunir objetos de todo tipo que ilustren el pasado de la comarca mirobrigense es vital “para que no se pierda la historia”, según dice, y, gracias a ese afán de búsqueda, a día de hoy el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hace visible esta afición con una prolija selección de sus fondos a modo de exposiciones en el Palacio de los Águila: La Guerra de la Independencia en Ciudad Rodrigo, y Tamboril por Gaita; La Figura del Tamborilero Salmantino.

A pesar de su extensa colección, José Ramón asegura que no se ve a sí mismo como un coleccionista. “No me considero un coleccionista, sino un recopilador de la cultura local”. Reconoce que la afición por la música tradicional ha ido cobrando relevancia. “Antes no se valoraba el arte popular, y he recogido piezas para que no se pierdan”.