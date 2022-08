La fiesta ya manda en Guijuelo

La fiesta comenzó este domingo de forma oficial en Guijuelo con el esperado chupinazo, que llenó la Plaza Mayor de algarabía desde algo antes de las seis de la tarde.

Tras el lanzamiento del cohete comenzaba el reparto de sangría, se ponía en marcha una rampa acuática mientras la música sonaba en el escenario y los gogós bailaban. Después, la actividad se trasladaba a Julián Coca porque había que preparar la Plaza para la gala.

En ella una de las grandes protagonistas fue Josefa Diego, conocida en la villa como doña Pepita, pregonera de las fiestas de la Virgen de la Asunción 2022.

Ella fue la elegida tras dedicarse 23 años a la docencia en la villa. Y es que, como ella misma señaló “me confieso maestra de vocación”, después de haber trabajado con alumnos en Candelario, Horcajo Medianero, La Maya y Peñacaballera y el colegio Filiberto Villalobos. “Guijuelo y los guijuelenses me han acogido cariñosamente. Soy natural de Calvarrasa de Abajo, pero me siento una guijuelense más, aquí he pasado gran parte de mí vida, aquí hemos dado clase mi marido y yo más de 20 años, aquí crecieron nuestras hijas fueron al colegio y al instituto, y dos de ellas han formado aquí sus respectivas familias”, aseguró.

Durante la gala inaugural también se conoció a la reina de las fiestas, que fue coronada. La elegida por las peñas, asociaciones y colectivos de la villa fue la joven Sandra Corral Demetrio. La corona la impuso Lucía Sánchez, reina de 2021, y la banda, Lucía Martín, reina 2020. Sus damas serán: Diana Hernández Monje, Paulina Paulova Kozareva, Lucía Rodríguez Guillén y Alejandra Sanz Sánchez.