La fiesta sorpresa al socialista más antiguo de Salamanca

“No me lo esperaba, yo creo que no merezco tanto, soy una persona normal”, respondía al reguero de elogios recibidos. Entre ellos, se encontraban los que personalmente le dedicó Isidro Rodríguez, presidente honorífico de la Casa del Pueblo de Peñaranda, quien le calificó como “uno de los referentes socialistas más importantes”.

También Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, y el procurador Fernando Pablos mandaron unas palabras de agradecimiento a un emocionado Alfonso, que recordaba su vinculación con el partido.“Cuando trabajaba en la fábrica de harinas vino el que fuera secretario general de Salamanca. Yo estaba trabajando porque salía tarde, y al día siguiente me enteré de que me habían nombrado secretario general de la agrupación socialista de Babilafuente”. Así relata sus inicios oficialmente, aunque ya de niño acudía con su abuelo a reuniones. “Mi abuelo era de la agrupación y me llevaba, con seis o siete años, a las reuniones”.

Bajo su punto de vista el Partido Socialista ha evolucionado con el tiempo y pone en valor la ausencia de las antiguas reticencias. “He sido socialista desde siempre, no sé por qué, ni sé si será el mejor camino o no, me lo enseñaron desde pequeño y no puedo cambiar”, reconocía.

En alusión a Babilafuente lo tiene claro. “Mi pueblo para mí es lo mejor que hay, he vivido siempre aquí, no he salido nunca de Babilafuente”. aseguraba mientras el alcalde, Lorenzo Bautista, recordaba lleno de emoción cómo ambos pusieron en marcha la primera agrupación local socialista de Babilafuente, “y Alfonso fue su primer secretario”. “Después compartimos el gobierno municipal y siempre hemos sido compañeros, durante cuarenta años de militancia, y él siempre con la cabeza lúcida”, concluía el regidor.