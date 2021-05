La falta de servicios turísticos lastra a las Arribes y el Abadengo a pesar del ‘boom’ del Camino de Hierro

Las medidas contra la movilidad de personas aplicadas durante el estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus ha provocado en Salamanca un “boom” sin precedentes del turismo de naturaleza. El gran atractivo que ofrece la provincia, unido a las sugerentes y variadas rutas de senderismo, ha despertado el interés de miles de ciudadanos, que cada fin de semana han inundado la zona rural y, con ello, han contribuido al desarrollo económico de no pocas localidades. Pero la incidencia no ha sido igual en todas las comarcas. Las Sierras de Francia y Béjar sí se han aprovechado en gran medida de esta afluencia masiva gracias a las buenas infraestructuras turísticas con las que cuentan. Pero no así en zonas como el Abadengo o Las Arribes que, ante la falta de servicios turísticos para dar cabida a esta avalancha de turistas, están perdiendo miles de euros al año, tal y como reconocen los alcaldes de la zona.

El “filón” del turismo de naturaleza no ha pasado tampoco desapercibido para la Diputación de Salamanca, donde el diputado de Turismo confirma que la provincia está en este momento en “niveles históricos”. “Nunca antes habíamos tenido tanta afluencia de personas recorriendo nuestra red de senderos, especialmente en la zona de Candelario y Béjar y en la Sierra de Francia, lo que sin duda redunda en beneficio de la economía local y provincial”, asegura Javier García Hidalgo.

De hecho, el objetivo de la Diputación es seguir ampliando esta red de senderos con la señalización de nuevas rutas por toda la provincia. “Queremos seguir completando algunos de los circuitos que tenemos, como los que unen senderismo y micología, aunque nuestra máxima es que pasen por varias localidades para que el beneficio se reparta entre ellas”, afirma.

Pero no es oro todo lo que reluce. Al menos en el Abadengo y Las Arribes, que, a pesar de contar con grandes recursos para el turismo de naturaleza —rutas senderistas muy atractivas, miradores, saltos de agua como el Pozo de los Humos y Pozo Airón y el Camino de Hierro—, carecen de la infraestructura necesaria para atender una demanda cada vez más creciente y eso les hace perder dinero, mucho dinero. Así los confirman los alcaldes de Hinojosa, La Fregeneda, Pereña, Masueco y Saucelle, que abogan por incrementar los servicios hoteleros y hosteleros, tanto de iniciativa pública como privada.