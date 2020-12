La falta de nieve impide abrir La Covatilla y peligra la Navidad

El Ayuntamiento de Béjar espera en estos días que se cumplan las previsiones y tengan lugar las precipitaciones de nieve anunciadas en los pronósticos del tiempo para poder abrir La Covatilla y aprovechar el tirón turístico de las fiestas navideñas.

Ese es el planteamiento del equipo de Gobierno una semana después de que el agua y la niebla se llevara por delante la nieve acumulada durante el temporal de frío y nieve del pasado puente de la Constitución. Además, según confirmó ayer la alcaldesa, María Elena Martín, “tampoco se han dado las condiciones para producir nieve” mientras que los partes meteorológicos anuncian precipitaciones para mañana y el sábado.

Por tanto, la apertura de La Covatilla en los próximos días dependerá de la acumulación de nieve en las pistas con espesores suficientes. De no ser así, sería el cuarto año que la ausencia de nieve impide al Ayuntamiento de Béjar abrir la estación de esquí en Navidad para aprovechar también las vacaciones escolares. En cualquier caso, la alcaldesa bejarana ha avanzado que la previsión de apertura se irá confirmando cada fin de semana, “ya que si no se abre, será porque no hay condiciones de nieve, pues todo lo demás está preparado”.

De hecho, el equipo de Gobierno de Béjar trabaja en la incorporación del personal que se ocupará de las instalaciones de invierno con algunas contrataciones ya realizadas y otras “en proceso” porque “hemos priorizado y los más necesarios ya están hechos”, pero “otros pueden esperar”. Hoy se incorporan cuatro trabajadores más en una situación en la que “no podemos cargar al Ayuntamiento con una plantilla que no puede desarrollar su trabajo”, explica la alcaldesa.

La Covatilla de Béjar cumplirá este año su vigésima temporada aunque será la séptima bajo gestión municipal y segunda bajo el mandato del PSOE. De momento, el Consistorio no puede adjudicar la explotación a una empresa porque se encuentra inmersa en un proceso judicial por la liquidación de la antigua gestora, Gecobesa, con siete millones de euros en conflicto, pues “ninguna empresa va a querer una carga de siete millones”, concluyó la regidora.