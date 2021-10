La falta de intranet deja sin atención médica a las consultas más pequeñas

La falta de intranet que permita a los médicos revisar historiales o comprobar un simple tratamiento se ha sumado a los problemas que ya vienen padeciendo los consultorios más pequeños de la comarca de Béjar ya que son cada vez más los municipios que levantan la voz porque no ven al médico mas que en las urgencias. Y ello pese a que la Consejería ha decretado la atención presencial de nuevo aunque sea con cita previa.

Hay localidades como La Hoya, Navalmoral de Béjar, La Calzada de Béjar, Fuentebuena y Valdehijaderos donde, según denuncian los vecinos, el médico dejó de ir desde la pandemia y en la práctica totalidad de los casos la excusa es la falta de esa intranet que les dificulta la tarea diaria. Así lo explican en Navalmoral de Béjar, una de las localidades que ya han levantado la voz: “Nosotros dependemos del consultorio de Valdefuentes de Sangusín y nuestra médico no viene por el tema de intranet porque no puede acceder a historiales, que no puede recetar y de no ser una cosa urgente no viene”.

Javier Belloso, concejal de la localidad, explica, ademas, que “se puso una fotocopiadora nueva y no se ha estrenado y no sabemos qué hacer porque hemos enviado escritos a Gerencia y seguimos igual. Se trata de atender a personas mayores que en la mayoría de los casos no tienen vehículo, no hay taxis y nos dicen que llamemos a una ambulancia”.

Los pacientes han de acudir a la cabecera de la que dependen, Valdefuentes, si quieren pasar una consulta ordinaria. Por esa razón, los consistorios de Navalmoral, Valdehijaderos, La Calzada y Fuentebuena van a remitir un escrito conjunto a la Gerencia de Atención Primaria. En él ponen de manifiesto que: “El médico que presta sus servicios en estos cuatro pueblos, y Valdefuentes de Sangusín, únicamente pasa consulta en Valdefuentes. Todos los vecinos que necesitan una consulta médica se tienen que trasladar a Valdefuentes. Son muchos los vecinos de cada uno de estos pueblos que se tienen que trasladar para tener una consulta, lo que supone que tienen que ir en taxi o depender de otras personas del pueblo ya que no hay autobús para poder ir”.

Ante esta situación, reclaman “que por parte del médico comiencen las consultas presenciales ya que desde antes del confinamiento no se realizan y se instale el intranet en todos los consultorios”.