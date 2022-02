La experiencia de un caballista en los encierros del Carnaval de Ciudad Rodrigo: “Llevar a los toros hasta la plaza es un peligro importante”

Tener un equipo de confianza y conocer sus puntos fuertes, es de lo más importante para coordinar el encierro a caballo del Carnaval del Toro, que dirige Juan Luis Montero, con años a sus espaldas coordinando el ‘festejo estrella’ de las Fiestas Grandes.

–¿De dónde le viene la afición?

–Mi padre siempre ha sido aficionado, pero nunca tuvo la oportunidad. Yo luego me metí en el mundo del toreo por la vía del rejoneo y he sido rejoneador activo desde 1988, que debuté en público, hasta el 2003, año en que me retiré. Tomé la alternativa en Ciudad Rodrigo en 1993, el 19 de marzo, y de todos esos vaivenes, empiezas siendo un aficionado al mundo del caballo, empecé jugando y lo acabé haciendo profesión. Sigo activo en el mundo del caballo en competiciones como Acoso y Derribo, todo lo que es el mundo de la garrocha, preparamos caballos y competimos...

–¿Cuál es la clave de este encierro a caballo?

–El poder manejar los toros lo mejor posible, que obedezcan un poco el trabajo de los caballos y de la parada de bueyes, y luego tener ese margen de tiempo, en un encierro tan complicado como en Ciudad Rodrigo, para lograr encabestrar esos toros y que te vayan obedeciendo. Es muy complicado hoy en día, no todas las ganaderías trabajan a caballo como se hacía antiguamente, y entonces acercarse a un toro con un caballo no siempre es tan sencillo como parece.

–¿Qué es lo más difícil?

–El recorrido tan largo urbano que tiene. Tenemos recorrido de campo desde la cañada, pero es que desde la carretera a la Plaza Mayor es todo subida, alquitrán, y muy largo, tendrá dos kilómetros y pico en calle, entonces se hace muy largo y muy intenso, muy cerrado. Aquí la tradición es que los encerradores llevan a los toros hasta la plaza, es un peligro importante.

–¿De qué consta, en cuanto a toros y caballistas?

–Tenemos seis toros utreros y cuatreños, y tenemos un equipo que llegamos a juntarnos diez o doce caballistas, que nos implicamos más, aunque no delimitamos la participación y viene gente de todos lados. Me parece muy agradable que la gente venga, atrae más público y más ambiente; esto mide mucho a cada jinete, cada uno busca su sitio y hasta donde su corazón le permite.