La esperanza española de los vecinos de Vilar Formoso

Unas relaciones rotas que han llevado a que sean ya cerca de media docena los negocios que no volverán a abrir sus puertas una vez pasada la cuarentena “al no poder soportar la gran carga económica que para los empresarios portugueses supone adelantar el sueldo de sus empleados y recuperar del Estado tan solo un 75 por ciento”, aseguran.

Además, el cierre de la frontera ha provocado “la suspensión o el aplazamiento para el próximo año de más de una veintena de bodas que teníamos contratadas para este año; no ha quedado ni una”, señaló ayer Fernando Marques, quien afirmaba que “en una localidad tan pequeña y tan dependiente de los municipios del otro lado de La Raya es muy complicado continuar si no se recupera la normalidad”.

Durante los últimos tres meses, los negocios de hostelería “han estado totalmente cerrados, obligándonos a sobrevivir de los ahorros, una situación que no todos han podido soportar, ya que mucha parte de nuestros ingresos proceden de España”, aseguró el hostelero.

Una vez que se reabra la frontera, está previsto ya para el próximo sábado, día 4, la reinstalación del popular mercadillo mensual de Vilar Formoso, “lo que tiene una doble vertiente, por un lado supondrá que las calles se vuelvan a llenar de público, posibles clientes para nuestros negocios, pero al mismo tiempo supone la preocupación ante posibles contagios si no se cumplen las medidas”, afirmó.

Así no es posible seguir, no podemos vivir sin pasar al otro lado, porque un negocio no se puede mantener solo con lo poco que llega de los obreros que trabajan en la autovía”, afirmó María José Carbayo, quien regenta un bar restaurante en la calle más comercial de Vilar Formoso.

Unas obras que, si bien están procurando parte de los pocos ingresos que durante este tiempo han tenido los negocios de Vilar Formoso, “son también el mayor problema económico al que nos enfrentamos comerciantes, hosteleros y todos en general, porque al sacar el tráfico internacional del centro del pueblo vamos a perder gran parte de los clientes”, aseguró María José Carbayo.

Para la hostelera de Vilar Formoso, “el paso fronterizo debería haberse mantenido como siempre ha sido, por el lugar donde están instalados los negocios y no llevarlo por autovía que no beneficia a nadie y nos va a llevar a la ruina a muchos de los que estamos aguantando”.