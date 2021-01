La esperada renovación del polígono Los Villares, proyecto para 2021

El último pleno del año en Villares de la Reina sirvió para estrenar el salón de plenos totalmente equipado con el nuevo mobiliario. Una sesión extraordinaria en la que el punto principal del debate se centró en la aprobación del presupuesto municipal para 2021, que será el más alto de la historia de Villares con 5,2 millones de euros.

Presupuesto que incluye como principales actuaciones previstas para el próximo ejercicio la apuesta por la renovación y modernización del polígono industrial con la renovación de redes y pavimentación de calles y la ejecución del nuevo tramo de carril bici para dar continuidad a la conexión del término municipal con la capital desde el estadio Helmántico hasta la entrada en la urbanización El Viso. Dos proyectos que darán respuesta a las numerosas demandas de los empresarios y los vecinos y que, junto a la concesión de más ayudas de primera necesidad a las familias afectadas por el Covid, ertes o que se encuentren en situación de desempleo, centran los objetivos del equipo de Gobierno para el nuevo año, además de continuar con el mantenimiento y la mejora de los servicios básicos. Inversiones que se irán ampliando y que “quedan supeditadas a la incorporación de remanente” a lo largo del ejercicio, “y hay que aprovechar que no hay techo de gasto para acometer proyectos e inversiones necesarios para el municipio”, afirmó el portavoz municipal, Fernando Martínez.

El presupuesto municipal salió adelante con los votos del equipo de Gobierno (Cs y PSOE) mientras que el Partido Popular mostró su rechazo a unas cuentas que no comparte “por ser tardío” y por no haber podido participar en su elaboración. “Mostramos nuestro malestar por no haber contado con el principal partido de la Corporación para elaborar las cuentas municipales”, aseguró el portavoz popular, Miguel Ángel Pérez. La respuesta del equipo de Gobierno fue tachar al PP de “deslealtad” por la actitud mantenida en la convocatoria de las ayudas Covid a empresas y familias, “ya que participaron en la elaboración de las bases, que ustedes aceptaron y aprobaron y luego salen en prensa tachando de ‘pinchazo’ por las escasas solicitudes recibidas”.