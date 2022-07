La divertida y alocada carrera de autos en San Cristóbal

San Cristóbal de la Cuesta arrancó las celebraciones de sus fiestas patronales en honor a San Cristóbal de la manera más divertida y alocada. Durante la tarde de este sábado se celebró en el Camino de Castellanos, desde las inmediaciones de las piscinas municipales, una carrera de autos locos que, en su primera edición, fue todo un éxito. El buen ambiente reinó en la que se postula como la cita estrella del inicio del verano en el municipio. Los seis grupos de amigos participantes llevaban semanas preparando sus vehículos para los que han empleado diversos materiales y todos ellos trabajados manualmente.

Desde un tanque con el “no a la guerra” y cuyos integrantes eran caras conocidas del panorama político actual, hasta un troncomóvil al más puro estilo picapiedra, pasando por una ambulancia o un coche de fórmula uno, fueron algunas de las genialidades ideadas para la ocasión por los vecinos de San Cristóbal. Niños y no tan niños disfrutaron de la actividad en una tarde que se antojó calurosa pero que no pudo con los ánimos de los creadores de los autos. Pero la participación no solo fue de quien los elaboró, sino también de decenas de personas del pueblo, que se volcaron en animar a todos los equipos desde los laterales del recorrido de 800 metros.

Finalmente, tras dos bajadas y la medición del tiempo que tardó cada uno en avanzar con el impulso tomado al comienzo del recorrido, “La ambulancia” fue el grupo que se alzó con el primer premio, un jamón. Para los segundos (“Alusa Kids”) y el terceros (“Chuky móvil”) también hubo premios a base de buenos embutidos y quesos de la tierra.