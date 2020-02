La discriminación que sufre Salamanca en la limpieza de los cauces afectados por la riada

Muchos pueblos por los que transcurre el Tormes, y otros de su afluente Alhándiga, han pedido ya medidas de limpieza

Esa falta de respuesta concreta de la CHD a los ayuntamientos no ha sentado del todo bien en la provincia y algunos alcaldes se sienten “desamparados” por la administración responsable del mantenimiento de los cauces no urbanos. La acumulación de troncos y maleza es de tal envergadura por el arrastre que provocó la riada que los ayuntamientos no pueden asumir una limpieza que, además, no es competencia suya.