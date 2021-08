La Diputación pide por tercera vez a la Junta la presencialidad en los consultorios médicos

La Diputación de Salamanca volverá a instar a la Junta de Castilla y León a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de la provincia”, tras la moción que volvió a llevar el grupo socialista al pleno para su debate. El portavoz del PSOE, Fernando Rubio, recordó que es la tercera vez que su partido presenta esta misma propuesta en la que, a pesar de que siempre se ha aprobado por unanimidad, “se queda en palabras y falta voluntad”.

El PP, por su parte, volvió a insistir en que el único plan de la Junta sigue siendo el de defender “la calidad, presencialidad y proximidad” en los centros médicos, mientras CS criticó duramente la falta de trabajo de los procuradores socialistas en Valladolid al respecto: “Ciudadanos ha cogido la Sanidad por los cuernos para mejorarla mientras ustedes siguen en el tendido 7 criticando sin hacer nada”, como aseguró su portavoz Manuel Hernández.

También por unanimidad de todos los grupos salió adelante la propuesta del PP para instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a que permita la plantación de choperas con una distancia de 5 metros a la banda de vegetación natural próxima a los cauces de aguas bajas. Esta prohibición de la Confederación, como explicó el diputado popular Román Hernández, “afecta a 33 municipios de la provincia que sufrirán graves daños en la economía y el empleo”.

En la misma sintonía estuvieron los tres grupos políticos y el diputado no adscrito para instar a la Junta a que asigne de manera urgente a la comarca de Vitigudino una ambulancia de soporte vital avanzado (UVI móvil), una moción que presentó el PSOE y que salió adelante con la enmienda que introdujo el PP para hacer extensa esa petición a toda la provincia.

Donde no hubo acuerdo fue en la moción del PP y Cs en apoyo del pueblo cubano, que contó con el rechazo del diputado no adscrito y del PSOE que, a pesar de estar de acuerdo con el fondo de la propuesta, consideraron que era una excusa para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y que además no se trataba de una competencia de la Diputación. En cambio sí hubo una declaración institucional para mostrar el respaldo de la institución provincial al pueblo afgano.

Tampoco se aprobó el Plan Estratégico de Juventud que presentó Cs al entender el grupo popular que solo añadiría burocracia y que las distintas áreas de la Diputación ya están poniendo su foco de trabajo en los más jóvenes de la provincia.