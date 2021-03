La cuestión de confianza que perdió este jueves la alcaldesa de Béjar, María Elena Martín, en un pleno extraordinario abre la puerta para desbancarla de su puesto al frente del Ayuntamiento de la ciudad.

La sesión comenzó con una larga intervención de la regidora, cincuenta minutos, para explicar el motivo de la cuestión de confianza y las discrepancias con los grupos de Tú Aportas y PP como partidos que no apoyaron los presupuestos en una situación que propició el pleno extraordinario de este jueves.

Acabada su intervención, Martín dio la palabra a la concejala de Ciudadanos, Francisca Andrés, que recordó que su discurso es el mismo que en el pleno anterior y no habló más.

Por su parte, el concejal de Tú Aportas, Javier Garrido, mostró de nuevo las diferencias con la alcaldesa a la que acusó de tener “una manera muy exótica de ganarse la confianza de los concejales” porque “nosotros no hemos venido a enfadarnos”. También le recordó sus reiteradas peticiones de dimisión y avanzó su voto negativo porque “no ha merecido la confianza”. Además, aseguró que “ni con la mayoría absoluta de Alejo Riñones había sido la relación tan tensa entre los grupos municipales” y afirmó: “nosotros no somos los responsables de su incapacidad política ni su desidia”. También, le pidió: “deje de dar pena y póngase a trabajar” porque “yo no me juego 3.000 euros” y anticipó que los presupuestos se aprobarán “en minoría por la sinrazón de la alcaldesa” dejando clara su postura contraria a negociar con el Partido Popular una moción de confianza.

Por su parte, el portavoz del PP, Alejo Riñones, inició su intervención para recordarle que no era un segundo debate de los presupuestos sino “una moción de confianza a su gestión”. Además, recordó que su partido ganó las elecciones y también repasó las cuentas presentadas por PSOE y Ciudadanos. “Tiene usted una línea roja y es que tiene un sueldo muy alto, 4.400 euros de gasto para el Ayuntamiento, para unos resultados tan bajos”, aseguró Riñones., que también fue muy duro al afirmar: “nunca he despedido a nadie por ideología ni he abierto expediente a ningún trabajador ni he denunciado a nadie ” y añadió que “ese es el dictador que soy yo”. A mayores, afirmó que la ciudad de Béjar “sufre la peor crisis por su arrogancia e incompetencia política” pero “no es culpa suya sino de quienes le están apoyando”. Finalmente, Riñones le recordó: “ha perdido el apoyo del 60 por ciento del pleno” y le preguntó “¿qué pinta usted aquí?”, aunque finalmente le deseó suerte ante la situación a la que se enfrenta.

Al final de la sesión plenaria, y de forma nominal, todos los concejales votaron a viva voz con el resultado de siete votos a favor de los concejales del PSOE y de Ciudadanos frente a los diez votos en contra de los ocho concejales del PP y los dos de Tú Aportas.