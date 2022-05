La crisis del carburante se cobra su primera víctima en Salamanca

La estación de servicio del municipio salmantino de Horcajo Medianero cerró el pasado martes sus puertas al público después de 19 años de trayectoria suministrando gasolina a sus vecinos y a los de los alrededores. Lo cierto es que el cierre de esta gasolinera es, posiblemente, el primer ejemplo claro en la provincia de fracaso en la gestión del Gobierno de la crisis del carburante que se vive actualmente en el país.

El Real Decreto 6/2022 del 30 de marzo, que se postulaba como la “panacea” para el ahorro de los españoles en combustible, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los empresarios, tanto grandes como más humildes, como es el caso de Sonia Vaquero, una de las propietarias de la gasolinera de Horcajo, quien junto a su marido, se ha visto abocada a tomar la decisión de cesar su actividad, “la situación de gastos supera a los ingresos, con lo cual, es insostenible continuar con este negocio”, afirma Vaquero apenada.

La decisión tomada por los dirigentes españoles y llevada a cabo en todas las estaciones de servicio del país desde el día 1 de abril, supone para ellas, “trabajar a pérdidas constantemente”, indica Vaquero, pues “los beneficios que nosotros manejamos nunca son mucho mayores de esos 20 céntimos que tenemos que adelantar, con lo cual es inviable”, además de generar “enormes trabas” a la hora de acoplar los sistemas a la nueva normativa en tan poco tiempo.

Además, la incertidumbre del comienzo de esta nueva normativa no ha hecho más que acrecentarse debido a que, según afirma la propietaria de esta gasolinera: “ahora hemos solicitado la devolución de esa bonificación que hemos adelantado y se supone que nos la van a devolver, pero no es nada fiable”. Si no tenemos noticias, se entenderá como “silencio administrativo”, explica Vaquero, y esto supondría que “si quisiéramos finalmente cobrar ese dinero adelantado, tendríamos que iniciar un proceso judicial, con sus correspondientes costes”.

Si bien es cierto que la bonificación de 20 céntimos que deben aplicar al suministro de sus clientes ha acelerado el proceso de cierre, no es el único motivo, afirma Sonia, puesto que “la despoblación y las normas en cuanto a revisiones e inspecciones que debe cumplir una gasolinera para estar abierta, que son las mismas que en una ciudad, nos ha afectado enormemente también, además de la pandemia, que supuso un fuerte varapalo”.

Son muchas las estaciones de servicio de la provincia que se verán abocadas al mismo final que la de Horcajo, según afirma Lorenzo Colomo, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Salamanca, “las más pequeñas y ubicadas en ámbitos rurales son las que están sufriendo las consecuencias de esta crisis, hay mucha gente que lo está pasando realmente mal, incluso hay empresarios que han tenido que pedir préstamos para hacer frente a esta situación”.