La crisis de los mercadillos: “Nuestra gente está muy caliente, está harta...”

Los vendedores ambulantes reclaman más atención por parte de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, y se quejan de que su sector sea siempre uno de los primeros en verse afectado por las medidas restrictivas impuestas por cuestiones sanitarias

"Somos el sector más débil, a los que más nos atacan porque no tenemos mucha defensa, desde las administraciones parece que no tenemos esa fuerza de poder atacar en su momento. Somos consecuentes como cualquier otra persona de lo que está ocurriendo, también tenemos mucho miedo, no somos inmunes y eso lo llevamos a la espalda y lo entendemos. Tenemos miedo como cualquier otra persona y algunos familiares lo han tenido, se han librado, gracias a Dios, y sabemos lo que ese conlleva y acarrea para las familias. Parece ser que hemos sido el sector más débil y peor tratado de los sectores que podemos recorrer. Entendemos que todo está mal, como la hostelería, el comercio, orquestas, los feriantes, que ha sido una ruina total, pero el sector más fastidiado ha sido el vendedores ambulantes", dice Luis Bermúdez, secretario del colectivo de vendedores.

"La gente está muy caliente, está harta porque nuestras manías piden pan. No te dicen que cortamos el mercadillo pero te hacen un plan. Hemos hablado con responsables de asuntos sociales y no entramos en sus ayudas. La gente quiere salir a las calles y al final habrá que hacer como los feriantes porque también comemos y los impuestos no han parado. No nos han dado ni ayudas para material de los niños y fuimos los primeros en parar y los últimos en volver a trabajar", señala Abel Vázquez, presidente de la Asociación de vendedores.