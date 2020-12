La COVID arrasa los belenes vivientes charros

Las representaciones que se celebraban en la provincia al amparo de la ruta de “Belenes Animados” de la Diputación no se llevarán a cabo este año debido a la pandemia. No poder cumplir con las medidas de distanciamiento sociales en los belenes vivientes entre los distintos participantes, no poder tener público y celebrarse muchos de ellos en recintos cerrados, como pabellones de deportes, hace que esta batalla con las tradiciones la gane la COVID.

El circuito, que organiza desde 2018 La Salina, contó el pasado año con ocho municipios participantes y un gran éxito, tanto de visitantes como de implicación por parte de los figurantes de las localidades. “El belén viviente lo hemos organizado media docena de años. En la última edición, contamos con 100 personas, entre figurantes y colaboradores para el montaje”, señaló Leonardo Bernal, alcalde de Rollán. En este municipio los preparativos de la representación, que se hace al aire libre en una plaza, se inician en verano, “pero este año nos resignamos y hay que parar”, indica el regidor.

En la localidad de Matilla de los Caños el escenario de la presentación del belén viviente es la plaza junto a la parroquia en la que se presentan, con una cuidada ambientación y vestuario, una decena de escenas distintas en las que el público incluso puede ver animales vivos. “Solemos contar con más de 60 personas como figurantes y ese año no se podrá presentar”, informó la responsable del área de cultura, Pilar Sánchez. El día de la puesta en escena el municipio del Campo Charro suele recibir “cientos de visitantes, porque es una jornada de turismo familiar llegado de toda la provincia”, reseña la concejala.

Otra de las celebraciones tradicionales, la ruta de los belenes que se organiza desde hace más de 20 años desde Acasan, también se ve obligada a pasar un año en blanco. Tradicionalmente, los autobuses llenos de público realizaban un recorrido por belenes ubicados en una treintena de localidades, pero “este año es impensable mantener las visitas”, indicó Ana Hernández, colaboradora de Acasan.