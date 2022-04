La costumbre de toda la vida que tiene que esperar a que pase la Semana Santa

La ciudad de Béjar ha hecho un intento de embellecerse de cara a estos días de fiesta, de lleno de visitantes y de procesiones. Un esfuerzo que, por otra parte, realizan todas las localidades de una manera u otra pero que en la ciudad textil se ha puesto de manifiesto a través de un bando del Consistorio en el que se anunciaban los días en los que las calles se iban a baldear (limpiar con agua) y donde se exponían una serie de propuestas o peticiones a los vecinos para que colaboraran en ese embellecimiento urbano.

Se trata, sobre todo, de dar una buena imagen del casco antiguo que es por dónde transcurren desde el Viernes de Dolores las diferentes procesiones y los via crucis de la Cofradía y las hermandades. Así, el bando del Ayuntamiento señala: “con motivo de la celebración de la Semana Santa y para ofrecer una buena imagen de nuestra ciudad a todos aquellos que nos visiten, se solicita la colaboración ciudadana manteniendo la estética de sus balcones y ventanas en aquellas zonas de paso de las procesiones o de celebración de diferentes actos religiosos, evitando la ropa tendida y cualquier otro elemento que altere dicha estética”.

Es decir, el bando pide que no haya ropa tendida en las zonas de paso de las procesiones. Una paradoja si se tiene en cuenta la polémica suscitada en la ciudad una década atrás cuando el PP intentaba aprobar una ordenanza que popularmente se conocía como la “ordenanza de la ropa tendida”. A grandes rasgos, era una idea similar a la propuesta actual aunque de forma permanente. En aquel momento, el PSOE que ahora gobierna la ciudad, presentó más de un centenar de alegaciones a esa norma por, entre otros aspectos, ese detalle de la ropa tendida. Ahora, al menos, no se impone si no que se pide y sólo para unos días. Los vecinos que no tengan patio interior o secadora podrán esperar al lunes para volver a tender su ropa hacia la calle.