Javier Martínez llegó a Béjar hace unos años procedente de una comunidad de frailes de en Pinofranqueado en la zona de Las Hurdes, al norte de Cáceres, donde restauró imágenes religiosas durante dos décadas. Tiene 72 años, se llama Javier Martínez y eligió el barrio de Los Praos para iniciar una nueva vida y en esa zona, la más poblada de la ciudad, descubrió un pequeño jardín descuidado y convertido en un zona insalubre.

No lo dudó ni un momento. Javier Martínez se puso manos a la obra para restaurar ese espacio de propiedad municipal ubicado en la trasera del campo de fútbol de Mario Emilio y que recibe el nombre de jardines de Hernán Cortés.

Pidió permiso al anterior alcalde, Alejo Riñones, para intervenir en el jardín y comenzó su tarea en 2014. Poco a poco, fue modificando la imagen de ese espacio hasta convertirlo en un rincón muy especial. Cuenta con árboles, plantas decorativas, césped, bancos y elementos decorativos como los escudos de Béjar, Castilla y León, Puerto de Béjar Salamanca y España, entre otros, que Javier Martínez pintó sobre la pared que delimita con el campo de fútbol como buen aficionado a la conservación.

Su gran labor altruista fue reconocida en el año 2016 por el Ayuntamiento de Béjar, que entregó a Javier Martínez una placa para agradecerle su trabajo con el que logró convertir un espacio lleno de suciedad y ratas en una zona verde.

Y fue precisamente haciendo lo que más le gusta cuando sufrió un serio problema de salud. Recuerda que “trabajando en una parte del jardín me dio un ictus”, explicó ayer por lo que ya no puede seguir al frente de esa tarea y busca alguna persona voluntaria que quiera mantener viva su obra.

Vive solo en un piso junto al jardín, que compartía con un amigo fallecido hace unos años. Sintió mucho esa pérdida pero siguió con su labor en el jardín hasta que su salud empeoró. “Me da pena que nadie lo cuide pero es que yo ya no puedo hacerlo” afirmó.

Los vecinos de la barriada de los Praos en la que reside agradecen su interés en conservar ese espacio aunque están más preocupados por la salud de Javier Martínez porque “ya no puede estar solo”, afirmó ayer un vecino. De hecho, confirma que el fallecimiento de su compañero supuso un duro golpe para Javier Martínez, que tiene dificultades en el habla y en el andar.

“Estamos muy agradecidos por la labor que ha hecho durante este tiempo” afirma otro vecino que añade que “al menos, tenemos un jardín cuidado y sin ratas ni suciedad” pero lamenta que Javier Martínez no pueda seguir con su obra.

Desde su ventana, puede contemplar su obra aunque ya apenas puede hacer nada por ese jardín tan querido para él, en el que colocó un monolito con una placa en la que reza “Cada cosa tiene su belleza pero no todos pueden verla. Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera”. Con ese mensaje y su firma en muchos rincones, Javier Martínez pasará a la historia de la ciudad de Béjar como un hombre preocupado por su entorno aunque el entorno no se preocupara tanto por él.